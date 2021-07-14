نقل وملاحة

«قطار منوف».. وزارة النقل : نحترم كل جمهور ركاب السكة الحديد

أي سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد هو سلوك فردي
محمود محسن 8:37 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 8:37 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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أكدت وزارة النقل أنها تحترم كل جمهور ركاب السكة الحديد، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للمرفق هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة. وأصدرت الوزارة، اليوم، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الاعلام من فيديوهات تُظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب مثل الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوف/ طنطا، وقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامه،

وكذلك الفيديو الخاص بقيام احد الاشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة، بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام،

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حيث أوضحت أن وزارة النقل تؤكد احترامها التام لكل جمهور الركاب وكل مؤسسات الدولة، لافتة إلى أنها تتصدى بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب، حيث إن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

في حال ثبوت أي خطأ يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ

وأضافت: يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كل الوقائع والفيديوهات التي تُبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتناول مثل هذه الوقائع، وفي حال ثبوت أي خطأ في حق أي راكب، يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

وأكدت الوزارة أن كمسارية ومفتشي القطارات يؤدّون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة، ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد، وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذين يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

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وأشارت إلى أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التي هي أموال الدولة وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام، وأن كل التعليمات التي تصدر لكل الكمسارية وكل موظفي السكة الحديد هو أن يكون التعامل في كل المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون.

وتهيب وزارة النقل بركاب المواصلات العامة، وخاصة ركاب السكك الحديدية، بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها،

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سواء بالتوجه إلى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن أو عن طريق الحجز الإلكتروني أو عن طريق الموبايل أبليكيشن أو عن طريق كمسارية الأبواب،

وكذلك ضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكرة لأن قيمتها تسهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو مِلك للشعب.

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بقلم محمود محسن

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