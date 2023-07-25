وزارة النقل: منح السائحين الأجانب الوافدين على متن اليخوت إقامة لمدة 3 شهور

قالت وزارة النقل أن سيتم منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

وأوضحت وزارة النقل أن ذلك يأتي إستكمالاً للجهود المبذولة من قبل الدولة لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ذلك سيترتب عليه تعظيم موارد الدولة.

وصدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوم وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن، كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.