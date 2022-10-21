وزارة النقل : مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية

قالت وزارة النقل أن مصر نجحت فى الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية لإقامة مكتب اقليمي للمنظمة بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، حيث تمت الموافقه عليه فى لجنة التعاون التقنى رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية، بما يتواكب مع دور جمهورية مصر العربية الريادي وتاريخها المؤثر فى كل المجالات ومنها المجال البحرى، حيث ان مصر لديها اعرق الجامعات المصرية فى مجال التعليم والتدريب البحري.

يأتي ذلك في اطار توجيهات القياده السياسيه بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار جهود وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير لإنشاء مكتب اقليمي للمنظمة البحرية الدوليه (IMO) بجمهوريه مصر العربية، وجهود كلاً من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.

ويعد هذا الفوز تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدوله مثل وزارة النقل ووزارة الخارجية لتوضيح مدى اهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر، حيث انه لا يوجد مكتب تمثيل اقليمى بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمده وقوية تدفع بالمنطقة بصفه عامه ومصر بصفه خاصه نحو مستقبل افضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الاخرى.

يمكن أن يستفاد من وجود مكتب المنظمة البحرية الدولية في عمل ورش ومجموعات عمل تساعد على توحيد الفكر العربي

وذكرت وزارة النقل أن يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

وأضافت وزارة النقل: مع تدريب العناصر البحريه على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعده فى اجتياز المراجعات الالزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين اداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والاوروبية، وسيتم أعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقنى للمنظمه البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر القادم.