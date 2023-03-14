وزارة النقل: لا صحة لإزالة كوبري حديث الإنشاء في العلمين الجديدة

قالت وزارة النقل، إنه لا يوجد أي أساس من الصحة لما نشر بأحد المواقع الإلكترونية بشأن إزالة أحد الكباري حديثة الإنشاء في مدينة العلمين الجديدة (كوبري دائري العلمين).

وأصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا صحفيا بشأن الرد على المزاعم التي وردت عبر أحد الفيديوهات التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان إزالة احد الكباري حديثة الإنشاء في مدينة العلمين الجديدة (كوبري دائري العلمين).

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا يوجد إزالة لاحد الكباري بالعلمين الجديدة.

وأشارت هيئة

والكباري إلى إن هذا الكوبري تم إنشاؤه سنة 2019 بخلوص رأسي (فرق الارتفاع) قدره 6 م طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق.

وأضافت: ”في إطار إنشاء مشروع القطار السريع وبسبب تعارض الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب للقطار السريع مع كوبري البحيرات – العلمين أعلي السكة الحديد، الذي يتطلب رفع الكوبري القائم الآن بمقدار 3 م لتحقيق الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب لمرور القطار الكهربائي السريع من أسفله، وهو الأمر الذي يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول إجمالي 88 م مع الإبقاء على الأعمدة والأساسات وإعادة استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط والإبقاء على باقي الكوبري كما هو“.

وأوضحت أنه سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الإبقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبري للمنسوب المطلوب وإعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخرى.

ولفتت إلى أن الطول المزمع تكسيره للبلاطات العلوية فقط هو 88 م والطول الإجمالي للكوبري 665 م وهو ما يمثل 14% وسيتم استخدام باقي عناصر الكوبري مرة أخرى.

وتهيب وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي تهدف الى أحداث بلبلة للرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.