وزارة النقل: كسر زجاج عدد كبير من عربات قطار مطروح القاهرة نتيجة رشقه بالحجارة

قالت وزارة النقل إن قطار رقم 942/943 مطروح/ القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة تعرض للرشق بالحجارة أمس السبت، مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار، بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.

وأصدرت وزارة النقل بيانا صحفيا اليوم بشأن تعرض قطار رقم 942/943 مطروح/ القاهرة للرشق بالحجارة الذي وصلت رحلته مساء أمس السبت الى محطة رمسيس خلال رحلته من مطروح للقاهرة، لتشير إلى ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق الحديدية باعتباره احد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب يومياً، فضلا عن ما شهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط، علاوة على التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على ارض الواقع، ناهيك عن المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

وأكدت وزارة النقل على خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها الوزارة وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها، حيث تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد، مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأهابت وزارة النقل في بيانها بالمواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب.