وزارة النقل: شبكة الطرق الرئيسية التي تخدم مدن الوادي الجديد تبلغ 2000 كيلومتر

قالت وزارة النقل إن شبكة الطرق الرئيسية التي تخدم مدن الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره تصل أطوالها إلى 2000 كم، إضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة.

وأصدرت

بيانا صحفيا لتوضح بعض الحقائق، وذلك لما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن مدى الاهتمام التي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد، ومنها طريق (الخارجة – أسيوط) الذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح يوم الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة أن شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره (الجيزة – اسيوط – اسوان) تصل اطوالها الى 2000 كم، إضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة مثل (طريق اسيوط/ الخارجه بطول 232 كم، وطريق اكتوبر/ الواحات/ الفرافرة/ الداخلة بطول 775 كم، وطريق الداخلة/ شرق العوينات بطول 375 كم، وطريق شرق العوينات/ مفارق درب الأربعين بطول 120 كم، وطريق درب الاربعين/ توشكى بطول 226 كم، وطريق بغداد/ الأقصر بطول 245 كم).

وأضافت وزارة النقل أن – في اطار الخطة الشاملة للوزارة لدعم شبكه الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد – تم ازدواج بعض الطرق بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي (طريق اكتوبر/ الواحات/ الفرافرة/ الداخلة/ شرق العوينات/ توشكى بطول 1450 كم، وجاري حاليا ازدواج طريق اسوان/ توشكي بطول 215 كم، وجاري ازدواج طريق اسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه اسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعاً بعد نهو هذه المرحلة).

وقد تم إنشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق باجمالي اطوال 535 كم وهي (طريق بني/ مزار البويطي بطول 155 كم، وطريق ديروط/ الفرافرة بطول 280 كم، وطريق سيوة/ البويطي بطول 100 كم).

تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد / قنا

وأشارت وزارة النقل إلى أن تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد ”ابوطرطور“/ قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الانفلات الأمني في 2011 وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من ابوطرطور/ سفاجا، حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل.