وزارة النقل تُسير رحلتين لإعادة العالقين بالسعودية خلال مايو الجاري

تستعد شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري “التابعة لوزارة النقل” إلى تسيير رحلتين للعبارتين القاهرة، والرياض خلال مايو الجاري لإعادة العالقين بالخارج

وقال مصدر مسئول بالشركة في تصريحات له اليوم إنه سيتم تسيير الرحلتين في 19 و 20 مايو الجاري، على أن يتم من خلالهما نقل العالقين المصريين بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم نقل العالقين من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا “أحد موانئ البحر الأحمر”.

وأوضح المصدر أن الحجز للسفر عبر الرحلتين لن يكون من خلال الوكلاء كما كان معتادا قبل تداعيات فيروس كورونا، بل سيكون من خلال السفارة المصرية بالسعودية، والتي ستحدد أولوية الحجز حسبما حددت القرارات الوزارية الصادرة من السلطات المصرية في هذا الشأن.

وتعد شركة القاهرة للعبارات إحدى شركات وزارة النقل وتقوم بتشغيل عبارتي القاهرة والرياض لنقل الركاب والعاملين بين مصر والسعودية، وتم نقل مقر الشركة من الإسكندرية للقاهرة .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة “الخميس الماضي”.

وتم تنظيم العديد من الرحلات الاستثنائية من قبل وزارة الطيران المدني، وتأتى هذه الرحلات فى إطار الجسر الجوى الذى تنظمه الحكومة لإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بعد قرار تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر، ضمن جهود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ويعد العالق في الخارج هو من سافر للعلاج أو السياحة أو حضور مؤتمر أو نشاط ثقافي أو علمي أو الطلاب.