وزارة النقل توقع غدًا عقدًا خاصًا برصيف 3/85 بميناء الإسكندرية

يشهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، غدا الثلاثاء، التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير جميع الموانئ المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة، لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

يهدف مشروع إنشاء رصيف 3/85 إلى زيادة طاقة ميناء الإسكندرية الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على البضائع العامة ونشاط الأخشاب، وذلك من خلال زيادة مساحة التخزين بمساحة 35 ألف متر مربع. مترًا بطول 433 مترًا طوليًا وعمق 15.5 مترًا ، مما يتيح للسفن حمولة 70 ألف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال التطوير، بما في ذلك رصف نصف مليون متر مربع من الساحات والشوارع، وتنفيذ إجراءات حماية التربة من تعرية الركن الشمالي الشرقي للرصيف، كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية والبوابات وورش العمل الفنية.

وسوف يحضر توقيع العقد غدا، اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندى، وذلك بمقر وزارة النقل.