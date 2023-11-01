وزارة النقل: توفير وسائل نقل لرواد معرض النقل الذكي TransMEA2023

أعلنت وزارة النقل أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023، وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وأرض مصر للمعارض) بالاضافه لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي.

وأضافت في بيان أنه كما تم التنسيق من خلال الشركة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها (ايجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا) وذلك من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق – فاقوس).