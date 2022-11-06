وزارة النقل: توفير تطبيق خاص بحجز السيارات الكهربائية لمؤتمر المناخ COP27

قالت وزارة النقل أن شركتي جنرال موتورز والمنصور للسيارات قامت بتوفير 150 سيارة كهربائية للعمل في خطة نقل الوفود بالسيارات المشاركة في مؤتمر المناخ، وذلك باعتبارهما الشريك الحصري للتنقل للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوجه المستدام نحو نقل اخضر، وذلك بالتعاون مع «وزارة النقل».

ويتم ذلك من خلال تطبيق على الموبايل وبمنظومة ذكية متطورة تسمح للمشاركين بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاده، كما يمكن عن طريق التطبيق الذي أطلق عليه COP27 E-DRIVE حركة لتنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال : «https://qr1.be/NIOI»