نقل وملاحة

وزارة النقل: توزيع وجبات إفطار خفيفة لركاب السكة الحديد والمترو

في اطار الدور المجتمعي للوزارة وتوجيهات وزير النقل
محمود محسن 8:49 م, الأحد, 17 أبريل 22 8:49 م, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة النقل عن انطلاق مبادرة (أهلاً رمضان .. هنفطر في المحطة) لتوزيع وجبات إفطار خفيفة لجمهور الركاب في السكة الحديد ومترو الأنفاق، حيث يأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى للوزارة وتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

يذكر أن هذه المبادرة تحدث للعام الثانى على التوالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية رسالة وبنك الطعام المصرى، وجمعية البر والتقوى الخيرية، حيث المبادرة طوال أيام شهر رمضان الكريم.

اقرأ أيضا  مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من 15 أبريل

وتقوم المبادرة بتوزيع الوجبات الخفيفة يومياً تحت اشراف العميد حسام السيسى وكيل الوزارة وبالتنسيق مع المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس على فضالى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب، وبالتعاون والتنسيق مع فريق عمل جمعية رسالة، وفريق عمل بنك الطعام المصرى، وجمعية البر والتقوى الخيرية، بتوزيع وجبات إفطار خفيفة يومياً وقت أذان المغرب على جمهور ركاب سكك حديد مصر في بعض محطات السكة الحديد بعموم محافظات الجمهورية، وجمهور ركاب مترو الأنفاق بالمحطات التبادلية للخطوط الثلاثة والمحطات الأكثر كثافة.

اقرأ أيضا  السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات الوجه القبلي خلال إجازة عيد الفطر

وقد قام قيادات المبادرة من قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ومترو الانفاق بالمرور في جولة تفقدية داخل محطة سكك حديد مصر ومحطة الشهداء بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وقت أذان المغرب، لمتابعة أعمال توزيع وجبات الإفطار الخفيفة على جمهور الركاب من السكة الحديد والمترو.

جدير بالذكر أن المبادرة قد قامت بتوزيع أكثر من ثمانون ألف وجبة إفطار خفيفة بمحطات السكة الحديد والمترو، وتهدف الى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبة إفطار خفيفة بمحطات السكك الحديدية على مستوى محافظات الجمهورية ومحطات المترو التبادلية والأكثر كثافة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا  مترو الأنفاق: الانتهاء من توزيع 5000 وجبة إفطار خفيفة في محطات القطارات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

ميناء دمياط يستقبل 9219 طن قمح ويُصدر 1000 طن علف بنجر

محمود محسن 6:07 م, الأحد, 17 أبريل 22

بالتزامن مع بدء تطوير «الرمل».. استبدال وحدات ترام الإسكندرية بـ«الأصفر الأوكرانى»

السيد فؤاد 11:36 ص, الأحد, 17 أبريل 22

وقف تجديد التخزين بالموانئ يثير جدلًا داخل السوق الملاحية

السيد فؤاد 11:34 ص, الأحد, 17 أبريل 22

استثمارات النقل الجماعى تصعد فى المحافظات والمدن العمرانية الجديدة

مدحت إسماعيل 11:31 ص, الأحد, 17 أبريل 22

«اقتصادية قناة السويس» تعدل تعريفة محاسبة الوحدات البحرية الخادمة لمنصات البترول

أماني العزازي 11:25 ص, الأحد, 17 أبريل 22

«الهيئة الاقتصادية» تسند تشغيل 3 مخازن لمستثمر مصرى لتموين السفن بالوقود

أماني العزازي 11:20 ص, الأحد, 17 أبريل 22