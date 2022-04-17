أعلنت وزارة النقل عن انطلاق مبادرة (أهلاً رمضان .. هنفطر في المحطة) لتوزيع وجبات إفطار خفيفة لجمهور الركاب في السكة الحديد ومترو الأنفاق، حيث يأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى للوزارة وتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

يذكر أن هذه المبادرة تحدث للعام الثانى على التوالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية رسالة وبنك الطعام المصرى، وجمعية البر والتقوى الخيرية، حيث المبادرة طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وتقوم المبادرة بتوزيع الوجبات الخفيفة يومياً تحت اشراف العميد حسام السيسى وكيل الوزارة وبالتنسيق مع المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس على فضالى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب، وبالتعاون والتنسيق مع فريق عمل جمعية رسالة، وفريق عمل بنك الطعام المصرى، وجمعية البر والتقوى الخيرية، بتوزيع وجبات إفطار خفيفة يومياً وقت أذان المغرب على جمهور ركاب سكك حديد مصر في بعض محطات السكة الحديد بعموم محافظات الجمهورية، وجمهور ركاب مترو الأنفاق بالمحطات التبادلية للخطوط الثلاثة والمحطات الأكثر كثافة.

وقد قام قيادات المبادرة من قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ومترو الانفاق بالمرور في جولة تفقدية داخل محطة سكك حديد مصر ومحطة الشهداء بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وقت أذان المغرب، لمتابعة أعمال توزيع وجبات الإفطار الخفيفة على جمهور الركاب من السكة الحديد والمترو.

جدير بالذكر أن المبادرة قد قامت بتوزيع أكثر من ثمانون ألف وجبة إفطار خفيفة بمحطات السكة الحديد والمترو، وتهدف الى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبة إفطار خفيفة بمحطات السكك الحديدية على مستوى محافظات الجمهورية ومحطات المترو التبادلية والأكثر كثافة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.