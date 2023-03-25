وزارة النقل توزع 1000 وجبة خفيفة يوميا ضمن حملة «هنفطر فى المحطة»

وزعت وزارة النقل ألف وجبة خفيفة يوميًا لإفطار صائم بالخط الأول والثاني، من خلال الشركة المصرية لمترو الأنفاق وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك.

نظمت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو التابعة لوزارة النقل حملة هنفطر فى المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية (الشهداء، العتبة، ومحطة أنور السادات).

وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل و بتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للعام الثالث على التوالي ومع أول أيام شهر رمضان المبارك.

تقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

تفاصيل حملة هنفطر

حملة هنفطر في مترو الأنفاق

وقام متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري لتوزيع عدد ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب و أوضح أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه و عصير و بسكويت.

توزيع ألف وجبة ضمن حفلة هنفطر

والجدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد ثلاثون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.