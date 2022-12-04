وزارة النقل توافق على مد تراخيص ناقلات الزيت حتى نهاية 2024 

علمت «المال» أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وافق على منح التراخيص الملاحية لناقلات البترول أحادية البدن، الأقل من 600 طن – للعمل داخل الموانئ، لمدة عامين تنتهى فى 31 ديسمبر 2024.

كان عدد من شركات ناقلات الزيوت ومواعين أحادية البدن -الأقل من 600 طن – العاملة بالسويس ومناطق الانتظار بجنوب قناة السويس، طلبت من وزارة النقل لتعديل قرار هيئة السلامة الملاحة البحرية، المتعلق بـ«المواعين» التى تقل حمولتها الوزنية عن 600 طن، وتحويلها إلى وحدات ثنائية البدن، وباعتباره مخالفا لقواعد العمل والاتفاقية الدولية «ماربول».

كما تضمنت موافقة وزير النقل إجراء معاينة تفصيلية لكل ناقلة كل 6 أشهر للتأكد من الصلاحية الفنية شاملة – البدن والآلات وخط الشحن ومعدات السلامة ومعدات مكافحة التلوث ومعدات السلامة اللاسلكية –على أن تصاحبها موافقة الإدارة المركزية للتفتيش البحرى لتقارير تلك المعاينات .

يذكر أن تلك الفئة من الناقلات والمواعين تقوم باستقبال المخلفات السائلة الزيتية والبترولية من السفن المترددة على الموانيء.

كما أكد عدد من مشغلى هذه الفئة من الناقلات، على أن المشروع القومى لتدوير المخلفات لإنتاج 300 ميجاوات يعتمد على إعادة تدوير تلك المخلفات والتخلص الآمن منها مما يعد جزءا لا يتجزأ من المؤثرات على المناخ.