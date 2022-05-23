وزارة النقل تواصل حملة «سلامتك تهمنا» وتناشد عدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد



ناشدت وزارة النقل المواطنين من خلال فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب .

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان “سلامتك تهمنا” وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.



كما أشار البيان الذي أصدرته وزارة النقل اليوم، إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب أضرارا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.