وزارة النقل تواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال العائدين من السودان

قالت وزارة النقل إنها تواصل التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية (الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الصحة والهلال الأحمر) وغيرهم من الجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وارقين البريين والحدوديين مع السودان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وكافة الوزارات المعنية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، وفى ضوء متابعة

النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية على مدار الساعة وتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من السودان وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وذكرت وزارة النقل أن تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في المينائين وتوفير مزيد من عربات الاسعاف في المينائين بالتنسيق مع الإسعاف المصري، وتم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل المينائين مثل الإدارة العامة لأمن الموانىء وإدارة الجوازات والجمارك وغيرها من الجهات، حيث تم زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة انهاء كافة إجراءات الوصول وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

كما قامت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا على فريق العمل الأصلي بالميناءين، وتم اعفاء الأشخاص ممن لا يملك نقوداً من رسوم الوصول.

وأشارت وزارة النقل الى انه في اطار استقبال المينائين لعدد كبير من العائدين من مختلف الدول، فقد قامت السفارات الأجنبية في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل والجهات المعنية بمصر لاستقبال مواطنيهم العائدين مثل دولتي المجر والصين، وتم تقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم.

الصين تُقدم درع شرفي لمدير ميناء قسطل

وقام مسئولي السفارة الصينية بتقديم درع شرفي لمدير ميناء قسطل للمجهودات التي قامت بها إدارة الميناء في انهاء إجراءات العائدين من السودان من الجالية الصينية بالسودان وتقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم، كما قدم مسئولي السفارة الصينية الشكر للقيادة السياسية في مصر وكافة الأجهزة العاملة في الميناء على ما تم تقديمه من إجراءات وتسهيلات لاستقبال الصينين العائدين من السودان.

ولفتت وزارة النقل إلى أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21-25 ابريل بلغ 1297 فردا، كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ أرقين البري من مختلف الجنسيات خلال نفس الفترة 8897 فردا.

وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير اتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر ارقين الى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم لنقل الطلبه وبعض العائلات المصرية حتى معبر ارقين، وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان.