نقل وملاحة

وزارة النقل تواصل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (صور)

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانيء البحرية والبرية
محمود محسن 9:08 م, الأربعاء, 11 مارس 20 9:08 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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واصلت قطاعات وهيئات وزارة النقل إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية واستمرا التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة .

ففي السكة الحديد واصلت الهيئة توفير ملصقات التوعية الخاصة بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهتة في المحطات مع استمرار ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته بالإضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة و التطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

كما قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات.

وتم بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

كما أكدت وزارة النقل في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانيء البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب وأطقم السفن والاتوبيسات.

كما قرر اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر في المنافذ البرية والبحرية مع استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

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بقلم محمود محسن

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