وزارة النقل تواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (صور)

واصلت جميع قطاعات وهيئات وزارة النقل تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا.

واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة، حيث استمرت هيئة السكك الحديدية في تطهير وتعقيم القطارات والمحطات.

إضافة إلى أماكن التجمعات للركاب، وارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات.

وواصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وكذلك توفير ملصقات للتوعية بالمحطات.

واستمرت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت في تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير الكمامات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب وبث رسائل توعية عبر الشاشات المتواجدة بالاتوبيسات.

كما استمرت الموانئ البحرية في رفع حالة الطوارئ القصوى وتطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا ومواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ من قاطرات ولانشات وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الموانئ.

وفي قطاع النقل النهري استمرت هيئة النقل النهري في التطهير المستمر لمكاتب الهيئة الإدارية واماكن استخراج التراخيص النيلية وارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور الكمامات.

وواصلت شركة المركز الطبي للسكك الحديدية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة واستمرار عقد ندوات لتوعية العاملين في جميع شركات وهيئات الوزارة بأعراض وطرق الوقاية من الفيروس.