وزارة النقل تنفي وجود عيوب فنية في منطقة حادث أتوبيس ترعة المنصورية

قالت وزارة النقل إن المنطقة التي وقعت بها حادثة غرق الحافلة بترعة المنصورية بمركز أجا لا يوجد بها أي عيوب فنية ومزودة بالعلامات الإرشادية وكل وسائل الأمان، وتتوافق مع قياسات الجودة العالية للطرق.

وأضافت وزارة النقل – في بيان صحفي بشأن ما تم تناوله في أحد البرامج المسائية بإحدى القنوات الفضائية من الإشارة الى احتمالية وجود عيب في طريق بنها/ المنصورة تسبب في وفاة عشرين راكبًا غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة – أن الوزارة تتبع منهج الشفافية والوضوح في كافة الأحداث والحوادث خاصة وأن سلامة وأمن كافة المواطنين من مستخدمي الطرق ووسائل المواصلات هي أولى اهتمامات الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء منذ عامين من تطوير ورفع كفاءة طريق “بنها/ المنصورة” بطول 73 كم ليكون طريق حر (إتجاهين منفصلين عن بعضهما بحاجز منع تعدي لوسط الطريق)، كل اتجاه من 2 : 3 حارة مرورية، إضافة إلي إنشاء 8 كباري لحل الإختناقات المرورية وتحرير الحركة علي الطريق وتسهيل عبور المواطنين والمركبات والدواب من البر الأيمن للبر الأيسر للطريق وهي عبارة عن 7 كباري علوية (أسنيت وكفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل وأجا 1 و أجا 2 بالإضافة إلي كوبري دقادوس السطحي).

كما تم رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي وتم تنفيذ جميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء دورانات للخلف تحت الكباري وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى وعلى الجانبين وهو ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، والقضاء على الاختناقات المرورية عند المدن والقري الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

كما يتم بصفة مستمرة تنفيذ الصيانة الدورية للطريق والكباري للمحافظة على الحالة المتميزة لهما لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إنشاء محور من بنها حتى دمياط لربط “القاهرة الإسكندرية الزراعي” بالطريق الدولي الساحلي

وذكرت وزارة النقل أن بيتم حاليا إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم والذي يشمل 15 كوبري، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في نطاق 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ)، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الست وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

وبالإستفادة من الطريق الحالي الذي تم تطويره غرب الرياح التوفيقي وترعة المنصورية من بنها للمنصورة وإستكمال تطويره وإزدواجه من المنصورة إلي دمياط، بيتم إنشاء طريق جديد حر شرق الرياح التوفيقي 4 حارات مرورية، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

كما بيتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافه من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأشارت وزارة النقل إلى أن كافة قطاعات الطرق بالمشروع بتتم وفقا لمواصفات الجودة العالية كما تم وضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري، والمحافظة على حرم الطريق.

وقالت أن خلال تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بيتم التنسيق مع وزارة الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه المياة المطلوبه للزمامات الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي.

تم تنفيذ ممشى للأهالي بطول 1400 متر

يذكر أن تم تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر.

وتناشد وزارة النقل كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناوله من أخبار خاصة بالوزارة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لبيان الحقائق بكل شفافية ومصداقية ووضوح للرأي العام.

وتتقدم وزارة النقل بخالص التعازي لاسر المتوفيين في غرق حافلة بترعة المنصورية بمركز أجا والتي ادت الى وفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه، حيث اقر المصابون وفقا لتحقيقات النيابة العامة بأنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث، كما انه بإجراء التحليل المبدئي للسائق تبين تعاطيه مخدرًا، وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة.