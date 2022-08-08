وزارة النقل تنفي وجود أي حساب لـ«كامل الوزير» على «فيسبوك»

نفت وزارة النقل وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يخص وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وأوضحت الوزارة – في بيان صحفي – ان الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، وأن الوزارة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار، وان أي تصريحات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي انها صفحة الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير.

وأضافت الوزارة ان اخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتم نشرها مع اخبار وزارة النقل عبر صفحة الوزارة على الفيس بوك (https://www.facebook.com/MinistryTransportation) والموقع الالكتروني الرسمي للوزارة (https://mot.gov.eg/#/Home) فقط.