وزارة النقل تنفي شائعة الإلغاء المطلق للقطار الإسباني المتجه من القاهرة إلى إسوان

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميًا اليوم بشأن ما تناولته إحدى القنوات الإخوانية من ادعاءات كاذبة بشأن الإلغاء المطلق للقطار الإسباني المتجه من القاهرة إلى أسوان وعدم جودة الطرق بأسوان.

وأوضحت وزارة النقل أن هناك 3 قطارات إسبانية تعمل على خط القاهرة /أسوان وهي قطارات تتكون من عربات دخلت الخدمة في الثمانينيات من القرن الماضي.

وتم عمل عمرات وإعادة تأهيل وتجديد لها خلال الفترة من 1994م وحتى 1997 م أي منذ 25 عامًا والآن أصبحت حالتها غير جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

كما أوضحت وزارة النقل أنه من المخطط دخول عربات جديدة درجة أولى وثانية مكيفة روسية على هذا الخط ولكن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون ذلك وستؤدي إلى تأخير هذا الإجراء.

وتم عمل خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسباني الثلاثة حيث سيتم تأهيل أول قطار خلال 45 يوما، وباجمالي اربعة اشهر ونصف للقطارات الثلاثة في ورش كوم أبوراضي.

وذلك على أن يتم خلال هذه المدة استبدالها بقطارات روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة لحين الانتهاء من رفع كفاءة العربات الاسباني او وصول العربات الروسية الدرجة الأولى والثانية المكيفة

وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم البدء في إعادة تسيير القطار الاسباني الأول، في أول يناير القادم على خط القاهرة أسوان بعد إعادة تأهيله ويتوالى إعادة تسيير القطارين الآخرين على الخط بعد إعادة تأهيلهما لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وفيما يتعلق بما رددته القناة الإخوانية من ادعاءات كاذبة من زيادة سعر التذكرة فإن وزارة النقل تؤكد أن ذلك عار تماما من الصحة ولا أساس له وأن الأسعار ثابتة لم تتغير ولم يتم زيادتها.

كما تؤكد الوزارة أن محافظة أسوان تحظى بالعديد من مشروعات الطرق ومحاور النيل والتي نفذتها وتنفذها وزارة النقل ومن أهمها تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي .

حيث يجري حاليًا إزدواج القطاع من السباعية لادفو لاسوان بطول 112كم ومن المخطط الانتهاء من هذا القطاع في 30 ديسمبر 2022 كما تم الانتهاء من ازدواج المسافة من اسوان لابوسمبل بطول 200كم في 30 من يونيو الماضي.

في إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء محاور على النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كم

انتهت وزارة النقل من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي ويجري حاليا تنفيذ عدد 2 محور جديد وهما محوري دراو وبديل خزان اسوان والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر.

وذلك بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهي كلابشة -بديل خزان أسوان-دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبري الملجم)

كما تولي وزارة النقل اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق في نطاق محافظات الوجه القبلي وخاصة محافظة أسوان حيث يجري حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بإجمالي أطوال 141 كم.

ومما سبق يتضح الادعاءات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي روجت لها القناة الاخوانية وتناشد وزارة النقل السادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب.

وتؤكد الوزارة أن تلك القنوات تفعل ذلك بهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين كما تؤكد أن ما تم تنفيذه مشروعات عملاقة بصعيد مصر.

بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ضمن الخطة الشاملة لتنمية صعيد مصر مشيرة أن ذلك أبلغ وأصدق رد على هذه الأكاذيب والادعاءات الباطلة.