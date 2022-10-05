وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

ناشدت وزارة النقل اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين، وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وقالت الوزارة إنها مستمرة في استكمال حملة “سلامتك تهمنا” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأكدت وزارة النقل ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.