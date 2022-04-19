ناشدت وزارة النقل – من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع ”فيسبوك” – المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في استكمال حملة “سلامتك تهمنا” على صفحتها بموقع (فيسبوك)، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

واكدت وزارة النقل في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئه السكك الحديديه، للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.