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وزارة النقل تكريم الأمهات المثاليات

يجسد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتكريم كافة الأمهات
مدحت إسماعيل 6:39 م, الأحد, 21 مارس 21 6:39 م, الأحد, 21 مارس 21

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فى ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة المصرية وضرورة الارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنسان، كرم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم عددا من الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل.

وأكد الوزير في كلمته ان هذا التكريم يجسد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتكريم كافة الأمهات وتكريم المرأة المصرية التي تشارك دائما بدورها الإيجابي في صناعة مستقبل افضل لمصرنا الحبيبة.

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وأشار الى حرص وزارة النقل على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى هيئاتها وشركاتها التابعة وهو ما يدل على مدى التقدير والثقة التي توليها الوزارة لكل العلامات بها.

كما توجه الوزير بالشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن، داعياً جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد في تحقيق أهدافه.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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