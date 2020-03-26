نقل وملاحة

وزارة النقل تقرر عمل الموانئ البحرية 24 ساعة (مستند)

وجه الفريق كامل الوزير رؤساء هيئات الموانئ بضرورة العمل 24 ساعة
السيد فؤاد 6:35 م, الخميس, 26 مارس 20 6:35 م, الخميس, 26 مارس 20

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أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعليماتها لجميع هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بعمل الموانئ 24 ساعة.

القرار صدر بالاتفاق مع مجلس الوزراء

وأشار كتاب دوري صادر عن مكتب وزير النقل حصلت ” المال ” على نسخة منه، أن تلك التعلميات تأتي في ضؤ أهمية توفير السلع للمواطنين الواردة من الخارج واستمرار حركة التصدير للخارج، بالإضافة إلى المكالمة التليفونية بين وزير النقل الفريق كامل الوزير ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عمل الموانئ على مدار اليوم.
وطالب وزير النقل رؤساء هيئات الموانئ ببحث العمل على مدار اليوم بالجهات العاملة داخل الموانئ، خاصة وان القرارات الوزارية تقضي بأن سلطة هيئة الميناء على جميع الجهات العاملة داخلها.

وتعمل داخل هيئات الموانئ كلا من مصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والحجر الصحي، والحجر الزراعي، وشركات الحاويات وشركات التخزين والشحن والتفريغ.

تكدس أمام الموانئ بسبب قرار الحظر

وكانت قد واجهت هيئات الموانئ خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة اليوم تكدسا أمام بوابات الشاحنات، نتيجة تطبيق العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن، وتدخلت كلا من الغرفة التجارية والغرف الملاحية، والتي طالبت بضرورة عمل الموانئ البحرية 24 ساعة.

الموانئ التابعة لوزارة النقل التي يخصها القرار

وتتبع وزارة النقل كلا من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، وهيئة موانئ البحر الاحمر، فيما تتبع كلا من موانئ بورسعيد شرق وغرب بورسعيد، والسخنة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

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بقلم السيد فؤاد

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