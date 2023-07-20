وزارة النقل تقترض 3,4 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2023 (جراف)

وافق مجلس النواب على مجموعة من القروض ممنوحة لـ”وزارة النقل” بإجمالي 3.4 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وصرح كامل الوزير؛ وزير النقل، أن الوزارة في اتجاهها للتوقف عن الاقتراض، من مختلف الجهات، لا سيما بعدما وصلت خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 بعدما وافق مجلس النواب على قروض لتمويل مشروعات وزارة النقل تقترب قيمتها من ضعف ما حصلت عليه في 2022.

وأضاف الوزير أن التوقف عن الحصول على قروض جديدة جاء قبل أسابيع من موافقة مجلس النواب على قروض بـ400 مليون دولار.

وأوضح أن الوزارة قد موّلت شراء مجموعة قطارات للمترو بلغت 32، بقيمة 70,6 مليون دولار تقريبًا، بينما منحت ما يقرب من 291,6 مليون دولار لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لشبكة مترو الأنفاق.

وبيّن أن الوزارة موّلت القطار الكهربائي السريع بقيمة 2,4 مليار جنيه تقريبًا، فضلًا على 400 مليون دولار قد ضُخت في قطار شحن الإسكندرية المربوط بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أن الوزرة موّلت خط سكك حديد الإسكندرية الواصل لأبي قير بقيمة 250 مليون يورو تقريبًا، وما يناهز 60,7 مليون دولار لشريط الأقصر المنتهي بالسد العالي.