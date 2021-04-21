وزارة النقل تعلق على نشر صورة ربط فلنكات السكة الحديد بوصلة خشبية

وتابعت: الجزء المنتشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة، والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائيًّا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة، ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة.

علّقت وزارة النقل على ما تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية.

وتابعت: الجزء المنتشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة، والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائيًّا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة، ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة.

كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار، وهي تستخدم في جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ بدء تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط.

كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حملًا محوريًّا حتى 27 طنًّا، في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حاليًّا 24 طنًّا،

كما تتحمل السرعات حتى 160 كم/ الساعة، مما يعني أنها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

وأهابت وزارة النقل المواطنين وكل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية.