وزارة النقل تعتزم توقيع عقود مهمة في قطاع النقل البحري مع «موانئ أبو ظبي»

تعتزم وزارة النقل توقيع عدد من العقود الهامة في قطاع النقل البحري والموانئ البحرية (سفاجا – شرم الشيخ – الغردقة) مع مجموعة موانئ ابو ظبي بعد غدا السبت، وذلك بحضور وزير النقل الفريق مهندس

الوزير، والسفيرة مي الكعبي سفيرة دولة الامارات بالقاهرة، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى وعدد من قيادات المجموعة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستاذ وليد جمال الدين، ورؤساء الموانىء البحرية.

يذكر أن وزارة النقل وقعت أمس اتفاقيتين مع خطوط ملاحية عالمية لإنشاء وتشغيل أرصفة حاويات باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، حيث تم توقيع عقدي التزام لمشروعيْ (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة).

ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO – CMA)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC).

ووقع عقد المشروع الأول وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من كليمنس شينج العضو المنتدب لموانئ “هاتشسون أوروبا”، ولوران مارتنز نائب رئيس “CMA” القابضة، وزاوو فينجين العضو المنتدب لـ”كوسكو”.

بينما وقع عقد المشروع الثاني كل من اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكليمنس شينج العضو المنتدب لموانئ “هاتشسون أوروبا”، ورومان سيمون “MSC”.