وزارة النقل تعتذر عن تأخيرات قطارات السكك الحديدية

تقدمت وزارة النقل بالاعتذار للمواطنين من ركاب مرفق السكة الحديد وذلك بسبب تأخر القطارات التي تحدث حالياً وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجاري تطويرها وهي خط (القاهرة / الاسكندرية)، وخط (القاهرة / أسوان)، وخط (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد) موضحة أن ذلك يحدث نتيجة لعاملين اثنين.

وأوضحت الوزارة أن العامل الأول يتمثل في استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان عليها والذي من المخطط الانتهاء منها في ديسمبر القادم، وذلك لخط (القاهرة / الاسكندرية)، وخط (بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد)، كما سيتم الإنتهاء بنسبة 50% لخط (القاهرة / اسوان) حيث سيتم الإنتهاء من قطاع (بني سويف / نجع حمادي) في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي (القاهرة / بني سويف) و (نجع حمادي / أسوان).

بينما العامل الثاني هو ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف والذي بدأ بموجات شديدة الحرارة والتى تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بانكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتبارا من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وابراج الاشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.

وتهيب وزارة النقل بالمواطنين مراعاة هذه الظروف الخارجة عن ارادتها والاجراءات التى يلزم لوزارة النقل اتخاذها بشان تجديد السكة وتحديث نظم الاشارات على الخطوط لزيادة معدلات السلامة والامان على الخطوط.