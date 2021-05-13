وزارة النقل تطلق حملة «عيدك عيدنا هنفرح أولادنا» لتوزيع الهدايا الرمزية (صور)

في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة النقل أطلقت الوزارة حملة “عيدك عيدنا هنفرح أولادنا” لتوزيع 7600 هداية رمزية على الأطفال (الأولاد والبنات) داخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت الحملة توزيع عدد من الهدايا على مرتادي محطات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء التبادلية بالخطين الأول والثاني بحضور العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بـ”وزارة النقل” وبالتنسيق مع كلا من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام احمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق بالتنسيق مع كل من فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع 6000 هدية رمزية للأطفال (الأولاد كابات عليها علم مصر والبنات إكسسوارات) أثناء تواجدهم مع ذويهم خلال أول أيام عيد الفطر المبارك داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، حيث إن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة بواقع ألفين بكل محطة ( الشهداء – انور السادات – العتبة).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق مع فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع 1600 هدية رمزية للأطفال (الأولاد والبنات) بمحطة مصر برمسيس أثناء تواجدهم مع ذويهم خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بالمحطات وداخل القطارات.