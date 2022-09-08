وزارة النقل تطالب المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

ناشدت وزارة النقل اليوم المواطنين – على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” – بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في استكمال حملة “سلامتك تهمنا” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكة الحديد.

وأكدت وزارة النقل على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.