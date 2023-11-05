وزارة النقل تضع 10 سياسات مرنة ومتطورة لتنفيذ رؤية استدامة القطاع

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته بالدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، أن تنفيذ رؤية التنمية المستدامة لقطاع النقل تستند على مجموعة مكونة من 10 سياسات مرنة وشاملة ومتطورة.

وأوضح وزير النقل أن من أهم تلك السياسات؛ توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل.

وتضمنت السياسات، تطوير وسائل النقل الجماعي السككى واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

بالإضافة إلى التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.

كما تتضمن تطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية.

بالاضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.

وشملت قائمة السياسات التي وضعتها وزارة النقل لترسيخ رؤية الاستدامة، إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص -EPC+F – PPP).

كما شملت التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق.

وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.