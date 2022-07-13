وزارة النقل تدعو المواطنين للمشاركة فى التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها، اليوم، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكل المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرّض الركاب وسائقى القطارات للخطر،

كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وتهيب وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا فى جرارات وعربات القطارات.