وزارة النقل تدعو المواطنين لعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

ناشدت وزارة النقل اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

يأتي ذلك في إطار حملة “سلامتك تهمنا” التي أطلقتها الوزارة على صفحتها الرسمية بالـ”فيسبوك”، حيث الوزارة مستمرة في استكمال الحملة وذلك في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكة الحديد.

وأكدت وزارة النقل -في بيان صحفي- على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكة الحديد للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.