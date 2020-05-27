وزارة النقل تبدأ وضع علامات تباعد بين الركاب بمحطات السكة الحديد والمترو

قال مصدر مسئول fوزارة النقل، إنه تم توجه قيادات هيئة السكة الحديد وشركة المترو بوضع علامات تباعد بين الركاب في جميع محطات المرفقان، وذلك ضمن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مسئول وزارة النقل، أنه تم عمل بعض هذه العاملات في محطات حالية، ويجري حاليًا استكمالها لتكون منتهىة بداية من الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاحترازية بداية مع انطلاق عودة العمل في الأيام المقبلة.

ويصل حجم نقل الركاب اليومي إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس، و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.

ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 قطارًا تقوم بعدد 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.

ويعمل على الخط الثاني 35 قطارًا، بعدد رحلات 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميًا، والخط الثالث 16 قطارًا، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يوميًا، وفقًا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

ويصل أسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات إلى 820 جرارًا، موزعة وفقًا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كندية، و150 أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحي 90 ك/ ساعة.

ووفقا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، بلغت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 5 مليارات و458 مليون جنيه.