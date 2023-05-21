وزارة النقل: الانتهاء من صيانة كوبري الوراق القديم خلال شهر

أفادت وزارة النقل بأنه جار الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري من خلال شركة النيل العامة لإنشاء والطرق إحدى الشركات التابعة للوزارة ومخطط إنهاء جميع الأعمال خلال شهر.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة النقل بيان بشأن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وظهور حديد التسليح، وذلك لتوضيح بعض الحقائق.

وأضافت

أن الكوبري يقع بتقاطع الطريق الدائري مع طريق (طناش – الوراق) ويصل خلوص الرأس إلى 4.60 متر، مما يؤدي إلى اصطدام مركبات النقل ببلاطة الكوبري السفلية.

وذكرت وزارة النقل أنه تم دراسة الحالة الإنشائية من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل معاينة وإعداد تقرير لصيانة وترميم الكوبري منذ فترة، وجار تركيب محددات ارتفاع مؤقتة قبل مداخل الكوبري في الاتجاهين بالخلوص المتاح على أن يتم تثبيته بشكل نهائي بعد الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وأشارت الوزارة إلى أن جار التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة نقل المرافق وضبط مناسيب الطريق السطحي أسفل الكوبري بما يحقق الخلوص المطلوب لمرور الشاحنات.

ولفتت إلى أن مخطط توسعة وتطوير الكوبري القائم بالاتجاهين ضمن تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.