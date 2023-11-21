وزارة النقل: افتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية باستثمارات 500 مليون جنيه

قالت وزارة النقل إنه تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة ، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100% توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

وذكرت وزارة النقل أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة، ويضم عدة مباني اخري (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية)، إضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 آلاف متر مربع.