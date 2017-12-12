وزارة النقل: استرداد 16 ألف متر مربع من تعديات الطريق الدائري

محمود محسن نجحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى في استرداد 16 ألف متر مربع من تعديات الطريق الدائرى. ويأتي ذلك فى إطار تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل لهيئة الطرق والكبارى في استمرار حملات الإزالة لتطهير الطريق الدائري من الإشغالات والتعديات للحفاظ على حرم الطريق العام، وفت

محمود محسن

نجحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى في استرداد 16 ألف متر مربع من تعديات الطريق الدائرى.

ويأتي ذلك فى إطار تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل لهيئة الطرق والكبارى في استمرار حملات الإزالة لتطهير الطريق الدائري من الإشغالات والتعديات للحفاظ على حرم الطريق العام، وفتح الطريق أمام المواطنين وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للطريق.

واستكمالا لحملات الإزالة المتكررة التى تشنها الهيئة العامة للطرق والكبارى بالطريق الدائرى حول القاهرة على التعديات والإشغالات والمخالفات من الأكشاك والكافتريات والإعلانات المخالفة، وذلك لإعادة الانضباط والقضاء على فوضى التعدى على ممتلكات الدولة، وذلك لاستعادة الشكل الحضارى لأهم الطرق الحيوية بالقاهرة الكبرى.

‏‎كلف اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، بتكثيف حملات الإزالة، وأسفرت جهود الحملات حتى الآن عن استعادة 16000 م2 أسفل الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الأوتوستراد وفى اتحاه المريوطية، وأيضا من تقاطع الأوتوستراد وفى اتجاه التجمع الخامس.

ويضاف إلى ما سبق إزالة أكثر من 35 كشكا مخالفا مختلف الأحجام والأنشطة وكافتريات مخالفة قانوناً تم ضبطها بسرقة مرافق عامة من الكهرباء والمياه و9 مخازن خشب و12 من مخازن البراميل المستعملة لبقايا مواد بترولية وكيميائية قابلة للاشتعال و15 من أماكن إشغال كاوتش سيارات مخالفة مع سرقة تيار كهربى و8 مخازن خردة، بالإضافة إلى 25 رسالة إعلانية مخالفة قانونيا معلقة بأعمدة الإنارة.



