وزارة النقل: إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر

أعلنت وزارة النقل أنه تم صباح اليوم بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية بغرض إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر، وسيكون المكتب بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نيابة عن وزير النقل الفريق مهندس الوزير، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن الأمين العام.

و حضر مراسم التوقيع كل من شريف كامل سفير مصر في لندن واللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وكيتاك ليم أمين عام المنظمة.

وأضافت وزارة النقل في بيان: «يتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية».

وكانت مصر قًد تقدمت بطلب إنشاء المكتب منذ عام 2019 وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أجهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام 2022 خلال الدورة 72 للجنة التعاون التقني واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته الـ128.

وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم انشائها عام 1958م، ويقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو. وتضم 175 دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة.

يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.