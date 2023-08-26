وزارة الموارد المائية تتابع صيانة الأهوسة الملاحية بقناطر 4 مناطق

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال صيانة الأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط وسد ومفيض دمياط .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال صيانة الأهوسة الملاحية تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

وأوضح وزير الري أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع.

وأضاف أن ذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى.

وقال أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية إسبوعياً وشهرياً للأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة ، كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الأهوسة بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءه وأقل نسبة أعطال.

كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للأهوسة من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتى ، ويقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الاهوســـة الملاحية وهى قناطر اسنا الجديدة – نجع حمادى الجديدة – أسيوط الجديدة.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها في عام 1993 ، وقناطر نجع حمادى والهويسين الملحقين بها في عام 2008 ، وقناطر أسيوط والهويسين الملحقين بها في عام 2017.

كما تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا في عام 2008 بغرض تطوير وتسهيل الملاحه النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس ، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة .