اقتصاد وأسواق

وزارة المالية: 42% نموا فى حصيلة ضريبة الدخل خلال 3 أشهر

خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة المناظرة للعام المالي الماضي
منى عبدالباري 4:47 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 4:47 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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قالت وزارة المالية، إن حصيلة الضرائب على الدخل سجلت نموا 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة المناظرة للعام المالي الماضي.

الضرائب تجري تعديلات على قانون ضريبة الدخل

وسجلت إيرادات ضريبة الدخل خلال الفترة من يوليو – سبتمبر العام الحالي، 54.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 38.4 مليار جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن المؤشرات المالية للفترة المذكورة.

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وتستهدف وزارة المالية حصيلة إجمالية من ضريبة الدخل بقيمة 351.5 مليار جنيه، العام المالي الجاري، فيما تجري مصلحة الضرائب حاليا تعديلات على قانون ضريبة الدخل يضم مزيد من التسهيلات وفقا لما صرحت به مصادر من المصلحة لـ”المال”.

وأظهر تقرير المالية ارتفاعا في الإيرادات الضريبية إلى 150 مليار جنيه بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 131.5 مليار جنيه الفترة المناظرة.

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بقلم منى عبدالباري

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