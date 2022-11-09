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وزارة المالية تنظم يوم التمويل في فاعليات قمة المناخ Cop27 (صور)

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وتدعو إلى مبادرات لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية

وزارة المالية تنظم يوم التمويل في فاعليات قمة المناخ Cop27 (صور)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:49 م, الأربعاء, 9 نوفمبر 22

نظمت وزارة المالية المصرية فاعليات يوم التمويل الذي عُقد الأربعاء في إطار فاعليات قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وشهد اليوم مشاركة قوية لوزير المالية دكتور محمد معيط، دعا خلالها لتبني عدة مبادرات لدعم الدول النامية والناشئة في مواجهة التغيرات المناخية، وتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة لدعم الدول النامية، كما وقع مذكرة تفاهم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لاستضافة مصر اجتماعات البنك العام المقبل.

ويوضح الألبوم التالي المشاركات الفعالة لوزير المالية خلال جلسات المؤتمر.

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
وير المالية في كلمته بيوم التمويل
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:49 م, الأربعاء, 9 نوفمبر 22