وزارة المالية تنظم يوم التمويل في فاعليات قمة المناخ Cop27 (صور)

نظمت وزارة المالية المصرية فاعليات يوم التمويل الذي عُقد الأربعاء في إطار فاعليات قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وشهد اليوم مشاركة قوية لوزير المالية دكتور محمد معيط، دعا خلالها لتبني عدة مبادرات لدعم الدول النامية والناشئة في مواجهة التغيرات المناخية، وتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة لدعم الدول النامية، كما وقع مذكرة تفاهم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لاستضافة مصر اجتماعات البنك العام المقبل.

ويوضح الألبوم التالي المشاركات الفعالة لوزير المالية خلال جلسات المؤتمر.