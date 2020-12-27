وزارة المالية تعتمد مواعيد صرف رواتب يناير وفبراير ومارس‎

وأشار الوزير إلى أنه قد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية

اعتمد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢١.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة، وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لرواتب أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف رواتب شهر يناير للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٤ يناير، ثم بدء صرف رواتب ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢٥ يناير، ثم بدء صرف رواتب ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٦ يناير.

وأضاف أنه تقرر بدء صرف رواتب شهر فبراير للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٣ فبراير، ثم بدء صرف رواتب ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٤ فبراير، ثم بدء صرف رواتب ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ فبراير، كما تقرر بدء صرف رواتب شهر مارس للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مارس، ثم بدء صرف رواتب ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مارس، ثم بدء صرف رواتب ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ مارس.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.