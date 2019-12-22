وزارة المالية: المشروعات الصغيرة توفر 75% من إجمالي القوى العاملة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قطاع المشروعات الصغيرة يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى؛ ويقوم بتشغيل 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

المشروعات التي توظف أقل من 50 عاملا 99% من القطاع الخاص

وأوضح معيط أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من 50 عاملاً فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من 80% من هذه المشروعات – وفق بعض التقديرات – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.

5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لترفيق المناطق الصناعية

ولفت إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار ذلك أوضح أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «2006/2007» إلى «2017/2018» تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.