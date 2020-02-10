وزارة الكهرباء تنهي تركيب 173 ألف عداد ذكي مجانًا لمشتركيها

تأتي تلك العدادات ضمن المشروع الريادى الذى تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع.

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب 173 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصري الوسطى).

وتأتي تلك العدادات ضمن المشروع الريادى الذى تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع، صرح بذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تم الانتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر ومن 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع، وجاري الإنتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبني المركز التبادلي DR، والربط بين مراكز البيانات والعدادات.

يأتى هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة، واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

مميزات مشروع العدادات الذكية

وتم التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وباقى شركات التوزيع تباعاً، مع التشغيل التجريبى لتطبيقات (إدارة العدادات MDM ـ الفواتير MWM ـ خدمة العميل CSS)، وجارى الانتهاء من باقى التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية MWM ـ المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS) ، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائي للمشروع خلال 2020.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل (CSS) لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل، ويتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.