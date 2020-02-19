وزارة الكهرباء تنفذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الفيوم بقيمة 26 مليون جنيه

انتهت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – التابعة إلى وزارة الكهرباء والطاقة – من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء الخاصة بمحافظة الفيوم باستثمارات تصل إلى نحو 26 مليون جنيه، وذلك خلال الـ 7 أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2019 وحتى يناير 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندس رأفت شمعة رئيس مصر الوسطى، لمتابعة مشروعات تحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

الانتهاء من تنفيذ قسمة مغذى حلفا بمدينة إطسا غرب بتكلفة استثمارية بلغت (5.342) مليون جنيه، الانتهاء من إنشاء مغذى لتخفيف الأحمال عن مغذى السعودى بمركز طامية بتكلفة استثمارية بلغت (3.91 ) مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء دائرتين بلوحة توزيع دمو بمركز الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت (4.35) مليون جنيه.

الانتهاء من احلال تفريعة نفاليقه على مغذى عبود بمدينة سنورس بإجمالى تكلفة بلغت ( 6.79 ) مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت (629.430 ) جنيه حيث تم إحلال (19.1) كم موصلات جهد منخفض، وعدد (120) عامود جهد منخفض .

كما تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة اطسا بتكلفة استثمارية بلغت (2.792) مليون جنيه حيث تم احلال (206) كم موصلات جهد منخفض وعدد ( 50) عامود جهد منخفض، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة سنورس بتكلفة استثمارية بلغت ( 2.42 ) مليون جنيه حيث تم إحلال (169.7) كم موصلات جهد منخفض وعدد ( 90) عامود جهد منخفض.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين .