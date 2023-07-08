وزارة العمل: 13331 أجنبيا حصلوا على تراخيص عمل فى مصر

قالت كريمة عبدالرحمن مدير إدارة تراخيص الأجانب بوزارة العمل، إن العمالة الأجنبية الحاصلة على تراخيص عمل في مصر بلغت 13 ألفا و331 أجنبيا من دول مختلفة، وتأتي في المقدمة العمالة الصينية ثم العمالة الهندية والسورية.

وأضافت عبدالرحمن – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الدولة خلال السنوات الماضية عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر، وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، كما أن الوزارة تتعاون مع جميع الشركاء الاجتماعيين لتبادل الخبرات بما يخدم سوق العمل المصري.

وأوضحت أن عمل الأجانب في مصر تحكمه مجموعة من الضوابط أبرزها ألا يزيد عدد العاملين الأجانب في أية منشأة على ١٠% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشأة، وأن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخصة له بالعمل فيها، وألا تقل خبراته عن ثلاث سنوات عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة المصرية، فضلا عن حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية لخبرة الأجنبي والاحتياج الفعلي للمنشآت لخبراته.