وزارة العمل: منتجات عربة التدريب المتنقلة تتصدر افتتاح الأسبوع الكويتي

تصدرت منتجات “عربة التدريب المتنقلة”، التابعة لوزارة العمل، والمستقرة حاليا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر.

وافتتح وزير العمل، حسن شحاتة فعاليات الأسبوع الكويتي مساء أمس الثلاثاء، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء وسفراء، وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية.

وأعرب شحاتة عن سعادته بوجود المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية، بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز، عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومبادرة “مهنتك مستقبلك” بالمحافظات، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وكانت وزارة العمل، أعلنت يوم 7 يناير 2023 الماضي عن بداية نشاط عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها بداية هذا العام، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن «العربة» مستقرة في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين لتنفيذ دورات تدريبية لسيدات المدينة، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وكانت قد انطلقت في ذلك التوقيت المذكور عربة تدريب متنقلة، من مقر ديوان عام وزارة العمل بمدينة نصر، متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهنة المشغولات التراثية، والتطريز اليدوي، وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها «الوزارة» في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا، والواقعة في نطاق «حياة كريمة».

وبحسب معلومات الوزارة، فهذة العربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وأن هذه العربة، تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير العمل حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، أثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي، لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

ووقتها أكد الوزير حسن شحاته على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يوجه باستمرار ذلك، وايضا بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لها، واشراكها في عملية التنمية.

ويشار هنا أيضا إلى أن إطلاق هذه العربات المتنقلة يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2023-2024، والتي يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ المئات من الدورات التدريبية على أكثر من 49 مهنة، تستهدف تدريب الشاب والفتيات.