 وزارة العمل: مصر ملتزمة بالمعايير والاتفاقيات الدولية في مواجهة عمالة الأطفال

قالت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف مكافحة عمل الأطفال، واتخذت العديد من الإجراءات التي حظيت بتقدير من كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، وأنها ملتزمة بكافة المعايير والإتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

وأوضحت في كلمتها التي أطلقتها نيابة عن الوزير حسن شحاتة ، أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الاطفال،مقرها ديوان عام وزارة العمل والمديريات التابعة بالمحافظات، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذي يقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .

جاء ذلك خلال افتتاح إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والتي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء بالقاهرة ،تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل حسن شحاتة. والمعايير الدولية .

بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة أماني عبدالفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.