وزارة العمل توفر 52 فرصة لذوي الهمم بالإسكندرية في 7 شركات

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن ملتقى تشغيل لذوي الهمم، وذلك بمقر ديوان مديرية عمل الإسكندرية ، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والاستثماري، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شابا وفتاة من ذوي الهمم بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة طبقا لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة العمل بقيادة وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة، بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية إلى تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات القطاع الخاص وهي: (جملة ماركت ، و دريم للأغذية ، وفندق هيلتون ، و روبيكس للبلاستيك ، و العلمين باك ، وبيرفكس للالكترونيات ، و نايل لينين جروب).

وذلك بحضور مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم .

وأضاف وكيل المديرية، أنه قد عقدت مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيدا لاختيار الشباب وفقا لمتطلبات كل شركة ، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 ‎%‎ في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال لجنة مشكلة من مديرية العمل بالإسكندرية، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم.